Non solo cinghiali: nella zona di Gragnano campi devastati dagli istrici

A Campremoldo Sotto (Gragnano), all’azienda agricola Casa di Ferro, il nuovo nemico – oltre ai ben noti cinghiali – sono gli istrici. E così, circa il 20% di un bel campo di barbabietole da seme, nei pressi della confluenza tra la Luretta e il Tidone, è stato distrutto da alcune famiglie di questi selvatici che sembrano aver trovato lì il loro habitat ideale.

Non ci sono dubbi sul fatto che si tratti di istrici. “Dopo i primi danni, mi sono appostato di notte per capire di quale animale si trattasse” spiega il titolare Luca Segalini, associato a Confagricoltura. “Ne ho visti circa sette o otto ma visto che i danni sono localizzati su tre o quattro punti nella zona esterna del campo, è probabile che siano anche di più, in diversi gruppi”. Nella loro attività notturna, gli istrici estirpano la barbabietola per poi rosicchiarne la parte radicale: in poche parole, impossibile salvare la pianta.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’