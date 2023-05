Castello, razziato in pieno giorno il chioschetto del campo giochi di via I Maggio

Alcuni ignoti si sono introdotti in pieno giorno nel chioschetto che serve il campo giochi comunale di via I maggio a Castel San Giovanni. I ladri hanno forzato la porta di ingresso e, una volta dentro, hanno fatto razzia di birre, bibite, patatine, dolciumi e hanno scassinato il ricevitore di cassa portando via poche decine di euro. Il tutto è avvenuto in pieno giorno in una zona trafficatissima della città. Il gestore del parco giochi comunali, Giovanni Zambianchi lancia l’allarme: “Sono stufo. Non è la prima volta. Già più volte qui hanno tentato di entrare per rubare. Non se ne può più”. Poco prima di andarsene il gestore aveva notato due sconosciuti fissare con insistenza lui e l’area giochi.

