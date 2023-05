Da Castel San Giovanni al santuario di Strà, anche il vescovo in marcia per la fede

Il vescovo monsignor Adriano Cevolotto si è messo in marcia con i pellegrini che hanno partecipato alla Marcia della fede. Partiti da Castel San Giovanni i fedeli, insieme al vescovo Adriano Cevolotto e al parroco don Andrea Campisi, hanno attraversato tutta la Valtidone per arrivare al santuario mariano di Strà. Tra loro anche numerosi giovani e alcuni bambini. A chiudere il corteo della marcia della fede è stata la statua della Madre delle Genti, trasportata da un mezzo della Protezione civile Tidone e Tidoncello che insieme alla Pubblica Assistenza ha scortato i fedeli. La Marcia della fede è stata intervallata da tappe, di cui la prima in Collegiata a Borgonovo e poi a Seminò, Albareto, Corano e infine Strà. “Il cammino – ha detto il vescovo durante una sosta – ci dà l’occasione per far sedimentare cose, valori che nella frenesia del quotidiano si dimenticano, ma è anche il tempo durante il quale si procede tutti insieme, senza distinzioni, verso una prospettiva vera: Dio che diventa centro delle nostre vite”. Oggi, domenica, a Strà si celebra la Madre delle Genti. alle 17,30 monsignor Gianni Ambrosio presiede la messa.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà