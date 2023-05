“Dal balcone di casa urlava frasi contro di me”: 84enne a processo per stalking

Una donna piacentina ha testimoniato in tribunale contro il vicino di casa, un uomo di 84 anni reo di averla quotidianamente ingiuriata dal balcone. L’anziano, imputato per stalking, si è sempre dichiarato innocente. I fatti risalgono al 2019. All’udienza è stata ascoltata anche una donna residente nel condominio. Il processo è stato rinviato a dicembre per consentire l’ascolto di altri testimoni.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’