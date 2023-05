Omicidio Gambarelli, processo da rifare. Annullata la sentenza di primo grado

Annullata la sentenza di primo grado che vedeva condannato a 24 anni Alì Fatnassi, riconosciuto colpevole in primo grado di aver assassinato con due coltellate alla gola il fisioterapista piacentino Giorgio Gambarelli. Il delitto era avvenuto a Piacenza nel luglio 2013. il Il processo dopo dieci anni, in base a quanto stabilito dalla Corte d’Assise d’Appello di Bologna qualche giorno fa, dovrà essere completamente rifatto. Intanto Fatnassi, come riferito dai suoi famigliari vive tranquillamente a Tunisi, dove l’estradizione per omicidio non è consentita per legge.

Nel dispositivo della Prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Bologna si legge: “Dichiara la nullità della sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Piacenza il 10 gennaio del 2022 nei confronti dell’appellante Alì Fatnassi e dispone la trasmissione degli atti al Gip presso il tribunale di Piacenza”.

Di fatto il processo d’Appello ha accolto le istanze dell’avvocato difensore Emilio Dadomo il quale aveva chiesto il non doversi procedere per il suo assistito.