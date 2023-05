Romagna in ginocchio, soccorritori impegnati tutta la notte: “Interventi difficili”

Hanno lavorato tutta la notte, incessantemente, per portare in salvo le persone rimaste intrappolate nelle abitazioni. Sono le squadre di soccorso piacentine che, già dalle prime ore della alluvione che ha colpito la Romagna, sono partite alla volta dei comuni più devastati. Sono ancora in corso infatti le operazioni per mettere al sicuro chi si trova bloccato nei paesi dove i fiumi hanno esondato.

LE INTERVISTE AI VOLONTARI IMPEGNATI SUL POSTO DI MARZIA FOLETTI