“Un parco a misura di tutti”. Il progetto delle scuole Don Minzoni, Calvino e Tramello

Insieme per un progetto di valorizzazione ambientale e sociale. Da un’idea della professoressa in pensione Donatella Gandini è nato un programma sinergico con protagonisti gli studenti della scuola elementare Don Minzoni, della media Italo Calvino e dell’istituto tecnico Tramello. “Un progetto a molte voci e molti attori che speriamo di portare al termine – spiega Silvia Dallavalle, docente della scuola media Calvino -. Abbiamo scelto di dedicare questa iniziativa a Enzo Boiardi, personaggio importante per Piacenza e uomo che amava sport e ambiente”.

Rispetto per l’ambiente, valorizzazione del parco Montecucco e socializzazione per tutte le età. I pilastri del progetto “I care, we care, we can” presentato questa mattina all’interno dell’aula magna della Calvino davanti al sindaco Katia Tarasconi e agli assessore Mario Dadati e Matteo Bongiorni. “Dalla realizzazione di un percorso dedicato a bambini e anziani all’interno del parco siamo arrivati alla costruzione di un progetto più ampio di valorizzazione ambientale inserendo anche un’area didattico-laboratoriale” le parole di Michela Cassinelli, professoressa del Tramello.

“Abbiamo progettato un percorso pensato anche ad anziani e persone con disabilità; un percorso che partirà dall’esterno del parco di Montecucco con l’intento di ampliare l’intera area verde” racconta Alexandru Bobeica, uno dei tanti studenti protagonisti di questa bella iniziativa. Il suo collega più giovane Nicolas Alexakis tiene a invitare tutti quanti alla grande festa che si terrà a settembre: “Abbiamo collaborato con i bambini della scuola elementare Don Minzoni per la realizzazione di aule all’aperto all’interno del parco – le sue parole -. A settembre faremo una grande festa per inaugurare questi nuovi spazi pensati per tutti”. L’ampliamento del Parco Montecucco, il percorso vita Enzo Boiardi e l’area didattico laboratoriale partiranno dal prossimo anno. Nel frattempo, necessario trovare sponsor e finanziamenti per realizzare le idee di tanti giovani piacentini.