Forza il portone di una palazzina con una pala: ladro trentenne in arresto

Avrebbe forzato con l’aiuto di una pala l’ingresso di una palazzina nei pressi della stazione ferroviaria di Piacenza: una volta rintracciato, è stato segnalato e arrestato. Protagonista dell’episodio un trentenne di origini marocchine, regolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato per reti contro il patrimonio. All’una di questa notte alla sala operativa della questura è arrivata una segnalazione relativa ad un uomo che stava cercando di entrare all’interno del portone di un palazzo. Le volanti, una volta giunte sul posto, hanno subito notato segni di forzatura. La polizia ha inoltre rinvenuto la pala utilizzata dal ladro per accedere. Dopo una rapida ricerca il trentenne è stato rintracciato e bloccato. Tratto in arresto, stamattina è prevista l’udienza di convalida.

