Cena benefica per Amop e per la raccolta fondi di Libertà a favore degli alluvionati

Venerdì 26 maggio appuntamento con la cena benefica di Amop nei chiostri del convento di Santa Maria di Campagna di Piacenza. Quando la solidarietà chiama, i piacentini rispondono. La speranza è che partecipino numerosi alla serata che avrà un triplice obiettivo: raccogliere fondi a favore di Amop, sostenere gli alluvionati e aiutare un papà in difficoltà. Il ricavato infatti sarà destinato a sostenere la ricerca oncologica, prezioso strumento per curare e combattere i tumori.

Dopo l’organizzazione dell’evento, che porta la firma di Amop, Bulla e Famiglia Piasinteina, si è verificata un’altra tragedia. In Romagna si è abbattuta una devastante alluvione che ha messo in ginocchio migliaia di persone. Alla luce di questa nuova emergenza i promotori hanno deciso di devolvere una parte dell’incasso anche alla sottoscrizione lanciata da Editoriale Libertà a favore delle popolazioni alluvionate.

INTERVISTE DI MARZIA FOLETTI