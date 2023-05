Permessi Ztl, operativi gli uffici e il sito online. Cosa cambia dal 29 maggio

A partire da lunedì 29 maggio, le pratiche per l’emissione e il rinnovo dei pass pluriennali di accesso alla ztl saranno effettuate unicamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, nonché nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17, presso l’Ufficio Permessi di via Rio Farnese 14/D. In alternativa, sarà possibile completare online gran parte delle procedure di emissione e di rinnovo, attraverso la piattaforma web attiva da alcune settimane.

Le nuove modalità di programmazione consentiranno di limitare sensibilmente i tempi di attesa allo sportello: per fissare il proprio appuntamento occorre telefonare allo 0523-1798367, operativo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19, chiamando se possibile dopo le 12 per ridurre i tempi di attesa legati alle urgenze e al più frequente rilascio dei permessi giornalieri, per i quali restano invece invariate le modalità di emissione: possono essere richiesti online in qualsiasi momento oppure rivolgendosi direttamente all’ufficio di via Rio Farnese 14/D negli orari di apertura, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 19.

Tutti i dettagli sulla documentazione necessaria per richiedere e rinnovare i pass ed effettuare le pratiche online sono disponibili qui: https://www.comune.piacenza.it/ztl