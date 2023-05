Rischio calo di sezioni alla scuola di Carpaneto, appello del sindaco: “Evitarlo”

“Negli scorsi giorni, è stato comunicato che la nostra Scuola dell’Infanzia statale rischia di perdere una sezione, in ragione della diminuzione del calo di bambini iscritti per il prossimo anno scolastico. Ciò, ci viene riferito, rappresenta una conseguenza dell’applicazione dei criteri ministeriali, che dispongono il numero di classi e insegnanti in relazione al numero di iscritti, fino a un limite massimo per ogni classe”. E’ il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, a scriverlo in un comunicato, che prosegue: “Questa situazione rappresenta fonte di preoccupazione, per le famiglie e per la comunità tutta: al di là dei numeri, sappiamo quanto sia delicata la gestione di bambini di età così piccola, che meritano, e richiedono, gruppi meno numerosi, e un numero di insegnanti più denso, al fine di seguire nel dettaglio ogni esigenza.

Diminuire il numero di classi comporterebbe aumentare il numero di bimbi per classe, e perdere alcune validissime insegnanti, come sono quelle che rimarranno.

Vogliamo esprimere massima preoccupazione per la situazione che si paventa: sono note le esigenze educative, aggregative, formative, che la scuola riesce a offrire. Ciò però accade effettivamente, e con efficacia, se la scuola viene costruita secondo l’attenzione al dettaglio delle situazioni che gli alunni, e le loro famiglie, presentano.

Lanciamo a questo punto un appello: da pubblici amministratori sappiamo quali limiti operativi esistano, in base alle norme di legge, ma sappiamo anche quanto sia importante vagliare e bilanciare gli interessi dei cittadini, soprattutto delle fasce più delicate. Per questo, invitiamo l’Ufficio scolastico, nella sua piena competenza, a fare tutto quanto possibile per allontanare il rischio di diminuzione delle sezioni, e continuare a erogare il servizio nel livello ottimale che già è, sì da assecondare in pieno i bisogni delle famiglie di Carpaneto. Abbiamo già comunicato la disponibilità dell’Ente per ogni utilità e contributo che possa portare: confermiamo questa disponibilità, e pieno supporto a ogni iniziativa che si renda utile. Nei prossimi giorni le famiglie invieranno una lettera all’Ufficio scolastico: a ruota manderemo anche come Comune una lettera in tal senso, per confermare in ogni sede la nostra piena messa a disposizione”.

Sulla questione interviene anche l’assessore alle Politiche scolastiche Francesca Bertoli Merelli: “Stiamo costantemente seguendo l’evolversi della situazione legata alla chiusura di una sezione della scuola dell’infanzia e siamo, come tanti genitori, preoccupati per la decisione che è stata prospettata. L’organizzazione delle sezioni, così come è stata fino ad oggi, ha portato buoni risultati”.