Obiettori di coscienza Caritas, 150 in corteo per affermare che la pace è possibile

Erano circa 150 gli obiettori di coscienza – dei 533 che hanno prestato il servizio alternativo a quello militare nella Caritas diocesana e negli enti a essa collegati, dal 1979 al 2004 – che si sono ritrovati ieri per un messaggio di pace. Tanti erano piacentini e qualcuno è arrivato da fuori provincia, come Roberto Andreoni di Cernusco sul Naviglio, primo obiettore che ha prestato servizio nella nostra città con la Caritas. Era l’anno 1977. È stata un’occasione per rivedersi per tanti che hanno condiviso quell’esperienza, che tutti giudicano essere stata formativa e importante per il loro futuro. Ritrovatisi all’ex convento di Santa Chiara, grazie alla disponibilità della Fondazione di Piacenza Vigevano, gli obiettori dopo un aperitivo in compagnia e sulle note del Gianni Azzali Jazz Quartet, si sono uniti in una fiaccolata che ha raggiunto la basilica di Sant’Antonino. Presente anche Pinuccia Montanari del Movimento europeo di Azione Nonviolenta.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà