A Calendasco i ragazzi possono diventare “sindaco” per un giorno

Cosa vuol dire fare il sindaco? Cosa significa passare dal sopralluogo su un cantiere al ricevimento di lamentele dai cittadini, dalle riunioni istituzionali fino alle occasioni ufficiali o la celebrazione di matrimoni? Per i nuovi maggiorenni di Calendasco, tutti gli studenti che compiranno 18 anni entro la fine del 2023, torna l’esperienza “Un giorno da sindaco”: per un’intera giornata, l’interessato potrà affiancare il sindaco Filippo Zangrandi in tutte le sue attività istituzionali. Per scoprire che, dopotutto, la fatica è pari alla soddisfazione di essersi messi a disposizione della propria comunità.

Proprio in questi giorni, nelle cassette della posta delle famiglie dove vivono i neomaggiorenni, è in fase di consegna l’invito speciale del sindaco Zangrandi. La proposta è stata lanciata ufficialmente in occasione del 2 giugno.

I DETTAGLI SU COME ADERIRE SUL QUOTIDIANO LIBERTA’