Da Gossolengo alla Romagna alluvionata: volontari uniti nella solidarietà

I fatti drammatici che hanno coinvolto l’Emilia Romagna non hanno lasciato indifferenti un gruppo di volontari della Pro Loco e dell’Auser di Gossolengo che si sono mobilitati e hanno contributo a portare aiuti concreti alle popolazioni alluvionate.

Le immagini della devastazione, le testimonianze toccanti di chi si è salvato ma ha perso tutto, hanno generato in questo gruppo di persone la volontà di rendersi utili, di fare qualcosa, di far sentire la propria vicinanza a chi si è trovato improvvisamente in una situazione di emergenza.

E’ stata perciò attivata una raccolta fondi a cui Pro Loco Gossolengo, Gossolengo Biancorossa e Auser, hanno prontamente aderito; unendo le forze si è attivata la macchina della solidarietà che, nella persona di Francesco Spotti, vicepresidente della Pro loco, ha permesso di acquistare, in pochi giorni, un’importante quantità di beni di prima necessità. La volontà e la determinazione di tutte queste persone hanno fatto il resto ed ecco che alle prime luci dell’alba è partito un gruppo da Piacenza per consegnare quanto acquistato direttamente nei territori interessati attraverso il coordinamento della Croce Rossa e della Protezione civile.

In un secondo tempo il gruppo, Giacinto Palmieri, vicepresidente di Auser, Massimiliano Milani, Emanuele Fiorin, si è recato nella scuola materna San Giuseppe a Lugo di Romagna, dove ha aiutato le suore a pulire e ripristinare i giochi dei bambini e i locali della struttura. Andrea Cornelli, presidente di Pro Loco Gossolengo, Auser Gossolengo e vicepresidente del comitato provinciale UNPLI, esprime la propria soddisfazione: “Ciò che hanno trovato i nostri volontari è stato uno scenario apocalittico ma la forza e la determinazione dei romagnoli determinati a reagire e a non cedere alla disperazione è stata una lezione di vita importante e probabilmente inaspettata. Sicuramente il lavoro da fare è ancora tanto ma la disponibilità, la sensibilità e voglia di rendersi utili hanno portato a un ottimo risultato…grazie ragazzi per quello che avete fatto”.