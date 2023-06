Tragedia di Ponte dell’olio: indagato anche l’amico. Attesa per le perizie

C’è un secondo indagato a Ponte dell’olio per la morte di Enrico Aliaj. Oltre al fratello diciottenne Elham, accusato di omicidio volontario, le indagini si concentrano sull’amico 17enne che era in casa con loro venerdì sera quando è avvenuta la tragedia e un colpo esploso da una pistola Smith & Wesson ha raggiunto alla testa il 20enne. La sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Bologna. “Il mio assistito ha rispostoalle domande e ha detto che si è trattato di un tragico incidente”, ha spiegato l’avvocato Antonino Rossi, difensore del 17enne. Altre risposte, forse decisive, potranno arrivare dall’autopsia sul corpo di Enrico e dai risultati di alcuni esami che potrebbero essere disposti già nelle prossime ore, come il test sulla presenza di polvere da sparo sulle mani dei due giovani indagati. I tamponi sono già stati fatti, ma ciò che è stato prelevato dovrà essere analizzato in laboratori specializzati. Stasera, intanto, alle 20.20 dalla chiesa di San Giacomo, a Ponte dell’olio, partirà un corteo con fiaccole e palloncini organizzato dagli amici di Aliaj.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’