Grazie ai vini piacentini raccolti oltre 4mila euro per un asilo della Romagna

Settantatré bambini potranno tornare all’asilo grazie a una cena benefica piacentina. L’alluvione ha colpito duramente in Romagna e a Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna, l’unico asilo della zona è stato pesantemente danneggiato, invaso da acqua e fango, e reso inagibile. Le immagini delle aule allagate e dei giochi ricoperti di fango hanno commosso il gruppo dei sommelier piacentini che si sono subito attivati contattando la coordinatrice dell’asilo per contribuire rapidamente con un aiuto.

La serata, organizzata da Fisar Piacenza, si è tenuta ieri, 7 giugno, e ha permesso di raccogliere fondi da destinare alla scuola di infanzia Azzaroli. Il ricavato della cena, accompagnata dai vini dell’azienda “Ganaghello”, insieme al risultato dell’asta dei vini donati da cantine piacentine, effettuata al termine della cena, ha raggiunto la cifra di 4.117 euro, che verrà versata, nei prossimi giorni, per il ripristino delle strutture dell’asilo.

Il delegato Enrico Fermi commenta: “Come Fisar Piacenza abbiamo voluto organizzare una raccolta fondi mediante una cena benefica, in collaborazione con il ristorante La Cambusa di San Polo (e il produttore di vini Ganaghello, di Castel San Giovanni. Inoltre ben 14 cantine piacentine hanno contribuito mettendo a disposizione 35 tra bottiglie e magnum che sono state battute all’asta permettendo di raccogliere ulteriori fondi destinati all’asilo. L’asta è stata una specie di gioco a cui hanno contribuito tutti i partecipanti”.

“Abbiamo giocato per far tornare a giocare i bambini dell’asilo” – aggiunge Patrizia Tuberosa, consigliere di delegazione.