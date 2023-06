Salvò una famiglia di ebrei, scuola di Ziano intitolata a don Magistrali

La scuola primaria di Ziano è stata intitolata a don Ubaldo Magistrali, sacerdote originario di Montalbo, che nel 2016 venne proclamato dallo Stato di Israele Giusto tra le Nazioni. Nato nel 1915 a Montalbo nonché parroco di Roccanuova di Varsi, Cogno San Savino e Ottavello, don Ubaldo si prodigò per mettere in salvo una famiglia di 12 ebrei. Grazie al suo aiuto, e a quello di tutto il paese di Roccanuova che si mobilitò, la famiglia riuscì a mettersi in salvo. “La scuola di Ziano – dice il sindaco Manuel Ghilardelli – non era intitolata a nessuno. Discutendo con la preside e con gli insegnanti si pensava ad un personaggio locale significativo a cui dedicarla. Abbiamo pensato a don Ubaldo a cui da tempo l’amministrazione comunale aveva intenzione di intitolare un luogo particolarmente significativo del Comune”. Alla scopertura della targa hanno preso parte anche alcuni familiari di don Ubaldo.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà