Alessio rompe il salvadanaio e dona agli alluvionati per il suo decimo compleanno

Ha solo nove anni ma ha già sviluppato una sensibilità per l’aiuto agli altri: Alessio Battaglia, che frequenta la quarta elementare, ha saputo dalla stampa che era in corso una raccolta di beni di prima necessità per gli alluvionati. Non ha avuto un’esitazione: ha rotto il salvadanaio e preso paghette e soldini per comprare generi alimentari di prima necessità, incoraggiato e aiutato dal nonno Vito Marchese, volontario dei carabinieri in congedo che da sempre si spende per iniziative per la collettività. La cosa curiosa è che Alessio si è fatto un regalo: in occasione del suo decimo imminente compleanno, ha deciso non di ricevere cose, ma di donare qualcosa a chi in questo momento si trova in condizione di bisogno. I prodotti alimentari o per igiene della persona e della casa saranno destinati al Comune di Faenza.

