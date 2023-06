“Ho scritto al presidente della Regione Stefano Bonaccini per capire quando arriveranno le sale operatorie che erano state promesse da lui e dai vertici dell’Ausl nel febbraio del 2016 in occasione della posa della prima pietra del blocco B del nostro ospedale. Ho ottenuto che se ne parlasse e che non fossero ‘tagliate’ o dimezzate le due sale previste al terzo piano: le hanno finanziate con 700 mila euro e – durante la conferenza territoriale socio sanitaria del 5 maggio – hanno promesso che saranno pronte nel 2024”. A riferirlo è il sindaco Romeo Gandolfi, dopo che il tema delle sale operatorie era emerso nell’assemblea pubblica sulla sanità in Val d’Arda organizzata dal Circolo Pd di Fiorenzuola nell’auditorium San Giovanni.

“Le sale programmate sulla carta sono due – aveva detto Lucio Guarinoni del direttivo Pd – e sono destinate alla day surgery, in particolare all’endoscopia e alla chirurgia flebologica. Previste al terzo piano, ci si chiede allora che fine farà il centro prelievi e il centro analisi, uno dei pochi servizi che in questi ultimi due anni ha aumentato le prestazioni (da 677mila nel 2019 a 715 mila)”.

