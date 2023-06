Lite nel quartiere Roma, agenti accerchiati e aggrediti: tre arresti e una denuncia

Tre cittadini marocchini sono stati arrestati e un quarto connazionale è stato denunciato. Le accuse sono di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire generalità e lesioni aggravate. Gli arresti sono stati compiuti dalle volanti di polizia intervenute nel quartiere Roma dopo che la sala operativa ha ricevuto, alle 2.30 della scorsa notte, una segnalazione per una lite scoppiata in strada.

Giunti sul posto, gli agenti sono stati accerchiati e poi aggrediti dai quattro cittadini stranieri. Sono stati inviati rinforzi dalla guardia di finanza e Sicuritalia. Gli agenti, anche grazie al supporto degli operatori intervenuti, sono riusciti a contenere la violenta aggressione e a condurre gli indagati in Questura.

Durante il trasporto, “i soggetti hanno danneggiato con inaudita violenza le macchine di servizio, distruggendo lunotto posteriore e vetri posteriori”- si legge nella nota della polizia. In Questura, si è reso necessario l’ausilio dei sanitari, per sedare gli animi e riportare la situazione alla calma. I poliziotti hanno riportato diverse lesioni, giudicate guaribili in 5 giorni.

I tre arrestati, risultati con un tasso alcolemico elevato, accertato presso l’ospedale, compariranno domani in tribunale per l’udienza di convalida. La Questura sottolinea: “Solo la professionalità degli operatori dell’ufficio volanti, nella gestione dell’evento, in assoluta sinergia con le pattuglie della guardia di finanza intervenute, ha permesso di assicurare alla giustizia quattro soggetti dimostratisi molto pericolosi. Inoltre gli agenti, in nessuna fase dell’intervento, hanno dato adito alle innumerevoli provocazione e minacce provenienti dai soggetti”.