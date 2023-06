Rischia di annegare in piscina: bagnino e infermiera salvano bimbo di 7 anni

Tragedia sfiorata in piscina. Un bambino di 7 anni è stato salvato oggi pomeriggio, 11 giugno, da un bagnino e da una infermiera fuori servizio al Polisportivo di Piacenza. Portato all’ospedale da un equipaggio della Pubblica Assistenza Croce Bianca, le sue condizioni non sono gravi.

Il piccolo, di origine nordafricana era con con papà, mamma e i fratellini. Il bimbo si è buttato in acqua per gioco e, per cause da accertare, è finito sul fondo della piscina rischiando di annegare. La scena non è sfuggita ad un bagnino che subito si è tuffato riportando a galla il piccolo. L’infermiera ha provveduto a metterlo in sicurezza.