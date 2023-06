Vicobarone ricorda l’eroe partigiano Cesare Pozzi con una lapide

Vicobarone ha ricordato Cesare Pozzi, il comandante partigiano “Fusco” a cui è stata dedicata una lapide. È l’omaggio che ancora mancava perché anche la Val Tidone ricordasse in modo degno uno dei suoi figli più eroici, a capo della brigata Matteotti e della divisione Valle Versa Dario Barni, nonché tra i protagonisti della così detta battaglia delle Ceneri, con cui venne respinto, in Val Versa, un rastrellamento con 250 nazifascisti. Proprio in occasione della scopertura della lapide, Milvia, la figlia di primo letto del partigiano Fusco, ha riabbracciato Annibale Crosignani, la cui famiglia all’epoca nascose a Vicobarone quella bambinetta rimasta orfana di madre ed il cui padre dovette darsi alla macchia tra le montagne per aderire alla Resistenza. “Eravamo entrambi bambini. Oggi dopo quasi 80 anni ci siamo riabbracciati, è stata un’emozione forte” ha spiegato Crosignani.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà