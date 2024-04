Vicobarone, presto la mini rivoluzione di piazza San Rocco con isola pedonale

Entro l’estate inizia la mini rivoluzione di piazza San Rocco a Vicobarone. Verrà tolta la fermata dell’autobus con anche alcuni parcheggi e verrà creata un’isola pedonale che occuperà parte della piazza. La fermata degli autobus da piazza san Rocco verrà spostata a via Ziano (Sp 27), in un terreno incolto. Al suo interno verrà creata una pensilina con anche fermata delle corriere e 17 posteggi per le auto. In piazza San Rocco resteranno 7 posteggi. Il resto sarà area pedonale in pietra naturale. La fontanella esistente verrà sostituita con un’altra, che richiamerà all’antica presenza di un vecchio pozzo pubblico e prima ancora di un antico abbeveratoio.