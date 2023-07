Gli aiuti della comunità di Vicobarone non bastano: è morta la piccola Sanjhana

Non ce l’ha fatta la piccola Sanjhana, la bimba indiana di otto anni affetta da leucemia per cui la comunità di Vicobarone si era mobilitata è purtroppo deceduta nella bidonville di Jaipur, in India. La malattia ha avuto la meglio sul suo piccolo corpo di bambina.

“Nonostante avessimo di fronte una diagnosi che lasciava poche speranze – dice Ella Ceppi, presidente di “Vivere con lentezza” – ci abbiamo provato con tutte le nostre forze. In tanti ci hanno sostenuto. Ora – aggiunge la presidente del sodalizio – Sanjhana è libera di giocare con altre bambine, in cielo. Noi continuiamo il nostro impegno sostenendo la famiglia”. Per la piccola, grazie all’associazione valtidonese “Vivere con lentezza”, si era mobilitata la comunità di Vicobarone, arrivando a raccogliere 1.300 euro utili a pagare una settimana di cure. Purtroppo non è bastato. La piccola si è spenta accanto a sua mamma e alle sorelline.

