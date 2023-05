Vicobarone, raccolti 1.300 euro per una bambina indiana affetta da leucemia

A Vicobarone sono stati raccolti 1.300 euro per la piccola Sanjhana. Grazie alla pesca benefica organizzata da “Vivere con lentezza onlus” sarà ora possibile pagare una parte delle cure di cui la piccola bambina indiana affetta da leucemia ha bisogno.

“Bastano – dice Bruno Contigiani, tra gli organizzatori dell’associazione “Vivere con lentezza” – ad assicurare alla bambina cure per una settimana”. Sanjhana è affetta da leucemia mieloide acuta. Vive nella bidonville indiana dove l’associazione di Vicobarone da anni è presente per sostenere diversi progetti. Un benefattore si è fatto avanti per donare un quadro che ora verrà messo all’asta. “C’è stata una grande partecipazione di tutta la comunità locale” dice Contigiani.