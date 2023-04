Vicobarone perde l’unico negozio di alimentari. Nicoletta chiude dopo 33 anni

Nicoletta Gambazza, titolare dell’unico negozio di alimentari ancora in attività a Vicobarone, sta per abbassare la serranda. Del resto dopo 33 anni dietro al bancone – “senza mai potersi prendere un raffreddore” come dice lei stessa – è proprio venuto il momento di prendersi il meritato riposo. Non appena finite le scorte, il tendone verde che contraddistingue l’entrata del negozio verrà ritirato. Il fiore all’occhiello dell’alimentare di Vicobarone sono sempre stati i salumi. “Vengono da Genova, da Milano a prenderli”.

A Vicobarone la negoziante di piazza San Rocco ci è arrivata per amore di Valerio Riccardi, il marito che da una vita si occupa di produrre in proprio i salumi che poi finiscono dietro al bancone. “Chiudere dispiacerà – dice la titolare – ma adesso è ora di dedicarsi a qualcosa d’altro. Riprendo a far la maglia con le amiche”.