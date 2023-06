“Assemblea On ER”: nella puntata discriminazioni, idrogeno e alluvione

Torna in onda la trasmissione radio televisiva che racconta le attività dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. La puntata viene trasmessa questa sera, 14 giugno, al termine del tgl delle 19.30.

L’adesione della regione all’associazione internazionale che promuove le tecnologie dell’idrogeno in campo energetico, l’incontro a Bologna dei rappresentati della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, i dati di una ricerca sulle discriminazioni legate all’identità sessuale. E ancora, l’alluvione al centro del dibattito. Sono gli argomenti della nuova puntata di Assemblea On ER, la trasmissione radio televisiva che racconta le attività dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda l’alluvione, l’assessore Paola Salomoni è intervenuta in commissione assembleare per fare il punto sulla situazione delle scuole in Emilia-Romagna: sono una ventina gli edifici scolastici danneggiati su circa 100 monitorati, ed è previsto un fondo da 20 milioni di euro istituito dal governo con il decreto Emilia-Romagna per risolvere le criticità strutturali.

Per quanto riguarda l’energia, la regione punta sull’idrogeno per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall’Unione europea. In base alla recente legge approvata dall’Assemblea legislativa, l’Emilia-Romagna entrerà a far parte dell’associazione internazionale Hydrogen Europe che mira a promuovere l’adozione delle tecnologie dell’idrogeno come fonte di energia alternativa e fattore di promozione di una società a emissioni zero.

Infine, i lavori della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo che, con i suoi rappresentanti giunti da tre continenti, si è riunita a Bologna nei giorni scorsi. Una raccolta fondi e un lungo applauso per le popolazioni colpite dall’alluvione hanno segnato l’inizio dell’annuale riunione alla quale hanno partecipato 32 consultori e consultrici in rappresentanza di associazioni dal Sud e dal Nord America, dall’Europa, degli enti locali e delle università italiane.