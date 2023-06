Motocross nei boschi della Val Nure: 12 motociclisti multati dai carabinieri forestali

Nell’ultimo weekend i carabinieri forestali hanno sanzionato 12 motociclisti, sorpresi a fare motocross nei boschi di Bettola e Ponte dell’Olio. I militari appartenenti alla stazione dei carabinieri forestali di Bettola, durante un’attività finalizzata al contrasto della circolazione di motocicli fuoristrada hanno fermato l’8 giugno scorso – all’interno di una zona boschiva lungo il sentiero “Cascinotta Piscine” (comune di Ponte dell’Olio) 10 persone alla guida di moto da cross, mentre l’11 giugno scaltri 2 motociclisti sono stati fermati lungo il sentiero “Forlini – Costa Ducale” nel comune di Bettola.

Ai 12 centauri, di età compresa tra i 41 e i 68 anni, tutti piacentini, è stata contestata una sanzione amministrativa per un importo di 100 euro cadauno per transito fuoristrada in violazione alla normativa regionale.

Nel weekend precedente, invece, l’attività ispettiva dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gazzola, ha portato ad accertare una violazione all’interno dell’alveo del Fiume Trebbia nel comune di Travo. In particolare all’interno dell’alveo del fiume è stato riscontrato il transito con un mezzo motorizzato con conseguente emissione di un verbale amministrativo per un importo di 50 euro a carico di un automobilista.

I controlli della circolazione “fuoristrada” e nei boschi contribuiscono a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale.