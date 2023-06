Pedoni insicuri, sopralluogo a La Verza. Ipotesi guardrail sulla 45: “In attesa di Anas”

“Un guardrail a protezione delle persone che camminano o pedalano a La Verza, lungo la strada statale 45, preferibilmente su entrambi i lati, fino all’attraversamento semaforico”. È l’intervento ipotizzato dall’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, che nei giorni scorsi si è recato nella frazione piacentina per un sopralluogo tecnico, sollecitato dal consigliere di minoranza Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi), insieme a un gruppo di residenti. E la promessa non è quella di una semplice barriera in acciaio e ferro, ma della tanto attesa possibilità – ormai annosa – di potersi muovere in sicurezza per pedoni e ciclisti lungo la strada statale 45. “I camion passano ai 100 all’ora, le auto sfrecciano e, in assenza di un marciapiede, chi passeggia o pedala teme per la propria incolumità” denunciano alcuni abitanti di La Verza.

L’assessore Bongiorni si dice al lavoro per risolvere questa situazione: “L’arteria è soggetta alla competenza di Anas, comprese le aree laterali. Il marciapiede è irrealizzabile a causa delle caratteristiche della superficie stradale, rialzata rispetto al livello delle abitazioni, nonché della larghezza della carreggiata. Gli uffici hanno avviato la scansione delle pertinenze, per individuare il confine tra pubblico e privato. Si ipotizza la posa di un guardrail per tutelare le persone a piedi o in bici”. Ora il Comune è in attesa di una data per effettuare un sopralluogo con i tecnici di Anas, prima di procedere alla richiesta di nullaosta alla società statale e alla progettazione dell’intervento.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: