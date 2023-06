“Carenze sanitarie”. Multe e licenze sospese per 3 attività commerciali di Piacenza

Sospensione della licenza e sanzioni per tre attività commerciali operative in città a causa di svariate irregolarità tra cui carenze igienico-sanitarie e mancanza della cartellonistica prevista. Oggi la Polizia di Stato unitamente all’Ispettorato territoriale del lavoro, all’Ausl e alla Polizia locale ha svolto un servizio coordinato finalizzato a garantire la sicurezza alimentare della collettiva, il rispetto della salute dei lavoratori dipendenti e più in generale il rispetto della specifica normativa di settore.

I controlli coordinati hanno portato alla sospensione della licenza per una barberia, un bar e un venditore di Kebab. Ai gestori sono state inoltre elevate sanzioni per diverse migliaia di euro. Sono stati anche sequestrati prodotti non riportanti l’etichettatura con lingua italiana che permetta dunque di rintracciarne la provenienza.