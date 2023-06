Massi si staccano dalla roccia a Ruffinati e travolgono un ciclista. Tragedia sfiorata

Tre sassi – grossi come palloni da calcio – si sono staccati improvvisamente da una parete rocciosa in Valdaveto, lungo la Provinciale 586, e hanno colpito un ciclista 49enne nei pressi di Ruffinati. L’uomo, un piacentino di 49 anni, ha riportato ferite e fratture sia al volto che alla spalla, oltre a un trauma cranico commotivo. Sul posto, all’altezza della Madonnina del Roccione, per soccorrere il ciclista il più rapidamente possibile sono intervenuti i mezzi del 118 da Bobbio, l’ambulanza della Croce Rossa da Marsaglia e l’eliambulanza partita dall’ospedale di Brescia e atterrata al campo sportivo di Salsominore, a Ferriere, dove il ciclista è stato caricato e trasportato all’ospedale di Parma.

