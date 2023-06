Cambia la norma per il rilascio dei passaporti ai genitori con figli minori

Cambia la normativa per il rilascio dei passaporti. L’Ufficio Passaporti della Questura di Piacenza rende noto che la modifica apportata dal Decreto legge n.69 determina una semplificazione del procedimento di rilascio del passaporto o della carta d’identità valida per l’espatrio a favore dei genitori di figli minori. La norma, infatti, prevede che, per il rilascio del passaporto in favore di un genitore di figli minori, non sia più necessario l’assenso dell’altro genitore. Resta ferma, invece, la necessità del consenso di entrambi i genitori per il rilascio del passaporto al figlio minorenne.

La disposizione quindi prevede, in luogo dell’assenso dell’altro genitore, l’intervento dell’autorità giudiziaria che, a domanda di un genitore o del pubblico ministero, potrà, in qualsiasi momento, richiedere al giudice un provvedimento che inibisca il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, nei casi in cui vi sia concreto e attuale pericolo che possa sottrarsi all’ adempimento dei propri obblighi dei confronti dei figli minori. “Per tanto – segnala la Questura – si richiama l’attenzione dei richiedenti aventi prole minore, che la dichiarazione contenuta nel modello di richiesta del passaporto circa la conoscenza di motivi ostativi al rilascio del documento, si riferisce anche all’ inibitoria giudiziale appena introdotta”.

Il provvedimento giudiziale, che, nel rispetto del principio di proporzionalità potrà avere una durata massima di due anni, sarà trasmesso anche all’Autorità competente al rilascio del passaporto in base alla residenza, individuata ai sensi dell’art. 5 della legge 1185/67.