Basi Aperte Scout, esperienza nella natura per 830 studenti. Inclusività e protagonismo

Sono stati oltre 830 i giovani studenti che hanno partecipato all’edizione numero 25 di Basi Aperte, il progetto che l’Agesci mette in campo in collaborazione con il mondo della Scuola per offrire ai giovani un’esperienza nella natura, in cui siano protagonisti.

830 studenti, 43 classi di scuole primarie, medie e superiori, 87 insegnanti, 79 capi scout ed esperti scout, questi sono i numeri di Basi Aperte 2023 che si è tenuta tra la Base scout nazionale di Spettine, nel comune di Bettola, e la base scout di Prato Ottesola, al parco del Piacenziano, al Guado di Sigerico, al parco del Trebbia, in Alta Valnure e a Piacenza. Ha il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Due i valori emersi in particolare quest’anno: l’inclusività della proposta, che consente a tutti di poter partecipare (perché gratuita), di essere protagonisti, di poter scoprire i propri talenti, e la modalità in cui le attività vengono proposte, cioè il metodo scout dell’imparare facendo.

Ogni classe ha partecipato ad una giornata sperimentando un’attività, dall’imparare a fare gli gnocchi a scoprire fossili, dalla lettura di mappe ad accendere fuochi. Al termine sono state premiate le classi vincitrici del concorso “Inviati speciali”, che hanno cioè fatto un reportage della loro esperienza, con foto, testo o fumetti.

La giuria ha premiato rispettivamente la classe 1 C della scuola secondaria “Petrarca” di Pontenure, la 5 A della primaria “Ferri” di Rivergaro e la 2 A della primaria “De Gasperi” di Piacenza.

