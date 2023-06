Diabetologia, ambulatorio a Podenzano. Servizio potenziato a Fiorenzuola

Il servizio di Diabetologia è sempre più capillare sul territorio. Apre venerdì 23 giugno l’attività ambulatoriale di Diabetologia alla Casa della comunità e della salute di Podenzano. I professionisti saranno presenti il venerdì dalle 8.30 alle 15.30 per offrire supporto nella gestione della principali patologie, in continuità con il reparto.

“Un impegno costante verso i cittadini – commenta Maurizio Bianco, direttore di Diabetologia – che nella cura vicino alla propria abitazione trovano un servizio sovrapponibile come qualità e professionalità all’offerta erogata nella sede centrale di Piacenza. L’ambulatorio di Podenzano è rivolto ai cittadini che necessitano di prime visite e controlli diabetologici. Come per la sede centrale, alla prima visita si accede con impegnativa medica dopo aver preso appuntamento tramite gli sportelli Cup aziendali, poi i controlli successivi vengono fissati dall’infermiere di ambulatorio per proseguire la terapia”.

Sempre nell’ottica di una presenza sempre più capillare sul territorio, da giovedì 22 giugno sarà incrementata anche l’offerta ambulatoriale al poliambulatorio dell’ospedale di Fiorenzuola con presenza aggiuntiva il secondo e il quarto giovedì del mese dalle 8.30 alle 15.30. Queste nuove aperture vanno ad affiancarsi alla disponibilità – sempre su appuntamento – del martedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.

“Ringrazio i colleghi del servizio di Diabetologia e il dottor Bianco – sottolinea Costanza Ceda, direttore distretto di Levante – È una conferma che ci fa toccare con mano l’impegno di tutta la comunità professionale dell’azienda nel far crescere i servizi territoriali, promuovendo la presa in cura delle cronicità in una logica di prossimità e facilitazione dell’accesso. Un importante segnale per i servizi del distretto di Levante”.