Donna ferita dopo essere stata investita da un trattore a Rodi di Farini

Sono serie le condizioni della donna rimasta coinvolta nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente a Rodi di Farini. Stando alle prime informazioni raccolte la donna sarebbe stata travolta da un trattore mentre si trovava in un campo. Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto, oltre a due mezzi del 118 di Farini, è arrivata anche l’eliambulanza da Parma.

