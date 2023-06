Avviati i lavori di sfalcio della siepe nel parcheggio della stazione. “Basta degrado”

Sono iniziati ieri, e proseguiranno anche oggi, i lavori di sfalcio e potatura della siepe che ormai da tempo immemore aveva invaso il parcheggio di viale Sant’Ambrogio. Un intervento assai atteso in particolare dai pendolari piacentini esausti di vedere l’area in quelle condizioni. “L’opera che si sta effettuando a lato del parcheggio della stazione in viale Sant’Ambrogio va nella direzione di alcuni lavori in chiave antidegrado e decoro – spiega l’assessore alla Manutenzione Matteo Bongiorni -. A questo seguiranno alcuni altri interventi analoghi in ottica di pulizia e sicurezza in zona via dei Pisoni”.

“Nello specifico – prosegue Bongiorni – la zona oggetto di intervento versa in condizioni igienicamente critiche e si era trasformata in un ricettacolo di rifiuti. La situazione ormai era diventata insostenibile. A questo si unisce un tema di sorveglianza degli spazi, rispetto soprattutto ad alcune situazioni di bivacco temporaneo. Quindi, se da un lato è sempre un peccato sacrificare alcune decine di metri di siepe, altrettanto sinceramente, la condizione della stessa era sinceramente critica. Una scarsa manutenzione puntuale e progressiva ha provocato nel tempo che buona parte di questa seccasse e che parte dello spazio verde venisse invaso da infestanti. Stiamo parlando di una fascia verde larga alcuni metri che corre adiacente ai binari della stazione e ad alcuni edifici dismessi”.