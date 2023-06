Incidente all’incrocio tra via Morigi e via Cella. “Semaforo nascosto dai tigli”

Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Morigi e via Pietro Cella verso le 11.00 di questa mattina, a Piacenza. L’incidente è avvenuta tra una Fiat Panda che proveniva da via Boscarelli e una Ford Focus che andava in direzione via Primo Maggio. Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Piacenza, un equipaggio della Croce rossa e il personale del 118.

Diversi i danni alle due auto, ma fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato ferite. Attorno a luogo dell’incidente diversi cittadini hanno lamentato il mancato funzionamento dei semafori e segnalato la visibilità ridotta a causa delle chiome dei tigli.