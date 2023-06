Casa svaligiata a Milano mentre il proprietario è in vacanza a Bobbio, 4 arresti

Un 82enne stava trascorrendo alcuni giorni di relax a Bobbio nell’ottobre scorso, quando la sua abitazione di Milano è stata svaligiata dai ladri. Quattro persone dell’Est Europa sono state arrestate dalla polizia per quell’episodio. In base a quanto emerso dalle indagini degli investigatori, un uomo che lavorava come collaboratore domestico per la vittima del furto avrebbe sottratto le chiavi dell’appartamento milanese e consentito ai complici di farne una copia e di agire indisturbati mentre l’uomo si trovava in vacanza nel Piacentino. Nel bottino erano finiti gioielli e un’auto di lusso.

Sulla base degli elementi raccolti dagli agenti, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dagli agenti della Seconda Sezione ”Criminalità Straniera e Prostituzione” della Squadra Mobile.