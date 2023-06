I prof di ginnastica: “Non aprire il Daturi durante le lezioni e trovare nuovi spazi”

Garantire l’utilizzo esclusivo dell’arena Daturi per gli studenti nelle fasce orarie delle lezioni di ginnastica. E trovare nuovi spazi all’aperto per l’attività motoria degli alunni, ad esempio il giardino di fronte alle nuove palestre nell’ex Laboratorio Pontieri che potrebbe diventare un campo polivalente. Sono le richieste avanzate da un gruppo di docenti di educazione fisica del liceo Gioia e dell’istituto Romagnosi, scuole superiori in viale Risorgimento, a due passi dal parco Daturi che – di fatto – rappresenta la principale palestra didattica a disposizione delle classi.

“Gli allievi che frequentano l’arena per le ore di educazione fisica – spiegano i professori Carlo Omati, Angela Portesi e Paola Grossi – sono circa cinquemila all’anno, con picchi di due o trecento presenze in contemporanea. I cancelli vengono chiusi durante le lezioni per motivi di sicurezza, impedendo l’accesso al pubblico in virtù di un uso esclusivo solo in questi frangenti. Ma l’amministrazione comunale rischia di compromettere lo svolgimento delle nostre attività”. Il motivo è presto spiegato: la giunta Tarasconi ha ventilato l’ipotesi di permettere l’utilizzo didattico del Daturi senza però chiuderlo alla cittadinanza.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: