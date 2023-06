Lions e Rotary, raccolti 5mila euro: “Doneremo energia alle famiglie in difficoltà”

Si è appena concluso il service organizzato dai Club di Piacenza Lions Host e Rotary Sant’Antonino per donare “energia” alle famiglie in difficoltà, attraverso la Caritas Diocesana di Piacenza e Bobbio, aderendo al progetto “Energia in comune” insieme ai principali Enti e istituzioni del territorio. La somma raccolta, circa 5mila euro, è stata appena versata sul conto corrente del Fondo Welfare “Insieme Piacenza”.

La raccolta fondi era stata lanciata il 20 maggio scorso con un concerto gratuito all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, dove ad esibirsi era stato il “Devil’s Duo” composto da Achille Gallo ed Enzo Ligresti, musicisti di fama internazionale.

Tutti i partecipanti hanno contribuito con una donazione personale, che si è ulteriormente arricchita fino a oggi anche attraverso contributi da parte di chi non ha potuto assistere al concerto.

La serata era cominciata con i saluti da parte del Presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, seguiti da quelli del Vicesindaco di Piacenza Marco Perini, che hanno illustrato quanto importante per il Territorio sia un’azione congiunta a supporto delle emergenze, prime tra tutte quelle nel sociale e delle fragilità, in un momento particolarmente critico e in cui tutti, Istituzioni, Enti, Associazioni e imprenditori uniscono le forze in un vero gioco di squadra.

Tanti gli imprenditori e le associazioni che hanno voluto contribuire alla causa. “Ringrazio in particolare – specifica Maria Grazia Sabato, consigliere della Fondazione di Piacenza e Vigevano – Confindustria, Nordmeccanica, Deltainox, Gas Sales e tanti amici che hanno preferito rimanere nell’anonimato per la loro generosità”.