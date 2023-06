Apre il loculo per seppellire un defunto e trova un’altra salma: giallo a Travazzano

Aprono il loculo per la sepoltura di un defunto e trovano il cadavere di uno sconosciuto. Macabra scoperta per gli addetti delle onoranze funebri nel cimitero di Travazzano, piccola frazione di Carpaneto con un centinaio di anime. È un vero e proprio giallo, infatti, quello che si è verificato qualche settimana fa nella località della val Chero. “Mentre in chiesa si svolgeva il funerale di una persona defunta – racconta il sindaco Andrea Arfani – gli operatori delle pompe funebri hanno aperto un loculo nella galleria comune per predisporne la tumulazione. Durante le operazioni tecniche, però, si sono accorti della presenza di un’altra cassa”. Un dettaglio non indifferente: lo spazio assegnato al cadavere era già occupato da un altro corpo. “La salma – spiega il primo cittadino di Carpaneto – non era segnalata né registrata in Comune”.

“L’amministrazione ha avviato le ricerche per risalire all’identità del corpo – prosegue il sindaco – e durante i controlli è stata riscontrata anche la presenza di un’altra cassa funebre in un loculo vicino, nelle stesse condizioni di deterioramento”. L’ente pubblico, perciò, ha varato un avviso per provare a rintracciare gli eventuali discendenti del defunto sconosciuto. Nessuno si è fatto avanti e l’amministrazione ha provveduto al controllo delle salme. “I loculi sono stati aperti alla presenza dei carabinieri – puntualizza Arfani – le casse ignote non presentavano nomi né segni riconoscibili, erano rotte e risulterebbero risalenti almeno agli anni Quaranta”. Cioè alla Seconda guerra mondiale. “Le altre persone seppellite in quel periodo sono segnalate sui registri, quindi potrebbe trattarsi di un disguido da parte di chi non ha annotato questi cadaveri oltre ottant’anni fa”. Il condizionale è d’obbligo, per ora non ci sono certezze. “Il Comune – conclude il sindaco – ha avvisato le forze dell’ordine e la Procura. Attualmente i loculi non sono ancora disponibili, per consentire gli ultimi accertamenti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: