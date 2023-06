Una trebbiatrice Bubba, datata 1923, è stata messa in moto nella corte della Faggiola di Gariga in occasione della “Festa del grano”. L’ha azionata un trattore Landini, che attraverso una grossa cinghia muoveva la macchina e la pressipaglia per la composizione delle balle di fieno.

Ed è stata festa, come accadeva 100 anni fa nelle aie e nelle corti agricole in questo periodo, grazie a un gruppo di amici agricoltori (e aspiranti tali in quanto alcuni sono studenti di Agraria), e ad alcuni veri appassionati di macchine agricole e della terra, insieme ai volontari di Turro e Gariga.

Sulla Bubba, costruita dall’omonima ditta di Santimento, alta tre metri e mezzo, c’era Roberto Marenghi, piacentino classe 1945, e sotto i suoi fratelli Luigi, Mario e Sante a controllare che tutto funzionasse al meglio.

“Viene azionata con un trattore Landini tramite un “cinghione” – hanno spiegato – che fa muovere anche la pressipaglia da cui escono le balle di fieno, poi legate a mano con un filo. Sulla parte posteriore della macchina esce la granella che si metteva nei sacchi. Se il grano era maturo, lo si portava da un commerciante o nel granaio, se invece non era ancora del tutto secco, lo si portava sull’aia, come alla Faggiola, lo si faceva seccare e poi o venduto o stivato nei granai. Dalla parte anteriore esce la paglia che cade su un elevatore che va a finire nella pressipaglia”.

La Bubba del 1923 ha fatto il suo dovere. Un sapore antico che si è gustato sin dal venerdì, quando i giovani agricoltori podenzanesi hanno tagliato il grano a mano e con due macchine storiche, una Bcs Mietilega ed una Laverda.

Quei covoni sono stati portati alla Faggiola e poi mietuti dalla Bubba. Una decina i mezzi agricoli storici in esposizione nella corte ed altrettanti quelli di ultima generazione.

