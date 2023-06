Sindrome di Down, serata di inclusione sotto le stelle con Gruppo Up

Giovedì scorso si è svolta con successo a Villa Barattieri una serata organizzata dal “Gruppo Up”, famiglie e persone con la sindrome di Down di Piacenza e Cremona, per stare insieme e ascoltare buona musica in una cornice suggestiva in mezzo a colline e vigneti.

La serata si è aperta con un breve concerto di MusicAlia, orchestra inclusiva che comprende ragazzi con disabilità, educatori e musicisti, già molto apprezzata e protagonista di performance nella nostra provincia e non solo. Il programma ha attraversato brani di Vangelis, Chopin, Morricone e Rossini.

Le oltre 150 persone presenti hanno proseguito la serata con la cena sotto le stelle nel giardino della villa. In conclusione sono stati estratti i biglietti della lotteria organizzata dal Gruppo Up, che ha visto la distribuzione si oltre 100 premi, tra cui un tablet e una bicicletta. Il ricavato è stato interamente devoluto a favore delle attività del Gruppo Up per l’inclusione, la riabilitazione, il sostegno, la cura e la valorizzazione delle persone con Sindrome di Down.

L’orchestra MusicAlia si esibirà nuovamente giovedì 29 giugno a Palazzo Farnese nel contesto del festival Piacenza Summer Cult.

Prenotazioni all’indirizzo mail [email protected].