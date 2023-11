Autismo, i ragazzi di Matita Parlante disegnano le tovagliette per le mense

Dopo i libri, arriva la tovaglietta per la mensa. È questo il nuovo progetto messo a punto dai ragazzi della “Matita Parlante”, l’associazione di ragazzi con disturbo dello spettro autistico, professionisti e volontari da anni impegnata in attività di inclusione lavorativa e sociale. Dopo i libri realizzati con la comunicazione aumentativa alternativa (Caa) infatti, i giovani hanno ideato una tovaglietta che utilizza la Caa e che può essere adoperata nelle mense scolastiche per favorire l’inclusione dei ragazzi con disabilità e difficoltà cognitive e linguistiche.

Il prototipo della tovaglietta verrà presentato durante il convegno su “Mensa e disabilità: strategie per l’inclusione” che si terrà il prossimo 2 dicembre dalle 9.30 alla scuola Calvino. A promuoverlo è un gruppo di lavoro composto da diverse cooperative attive sul territorio: Unicoop, Eureka, Aurora Domus, L’Arco, Strade Blu e Kairos.

“Si tratta di un prototipo che, nel caso in cui fosse adottato dalle scuole, potrebbe essere modificato in base alle esigenze dei bambini”, spiega l’educatrice professionale della Matita Parlante Paola Rossi che presenterà il progetto con la collega Cristiana Fogliazza. “Il nostro obiettivo però è stato quello di strutturarla in modo da rendere il più chiaro possibile al bambino cosa deve fare quando si siede a tavola, quale sia il posto delle posate, del piatto e del bicchiere, ma anche come esplicitare alcuni bisogni attraverso simboli per richiedere il bis del piatto oppure più acqua oppure dire che si è sazi”.