A Natale tornano gli anolini di “Piacenza in blu” in sostegno ai ragazzi autistici

Natale fa rima con solidarietà. L’associazione “Piacenza in blu”, che supporta circa trenta famiglie con ragazzi autistici, torna a proporre per il periodo festivo gli anolini – prodotti dal Laboratorio Pierino – in vendita a scopo benefico. “Un piccolo gesto per partecipare virtualmente a un grande pranzo della tradizione, aiutando i ragazzi dell’associazione” spiega la presidente Laura Pedretti. “Il ricavato servirà a finanziare i nostri progetti rivolti a bambini e ragazzi con disturbi cognitivo-relazionali, ad esempio le attività pomeridiane di scherma, yoga, orto, camminata, arte-terapia, circo e danza-terapia”. Bisogna effettuare gli ordini entro il 9 dicembre, contattando il numero di telefono 348.1222567 oppure l’indirizzo email [email protected]. Il ritiro è fissato nella sede associativa in via Molinari a Piacenza nella giornata di domenica 17 dicembre.

Non solo anolini. Quest’anno “Piacenza in blu” propone, per la prima volta, anche il panettone solidale, sempre sfornato dal Laboratorio Pierino. “In 23 attività del territorio – chiarisce la presidente Pedretti – è possibile acquistare i biglietti della lotteria benefica. In palio c’è appunto un panettone classico da due chili”. Per conoscere l’elenco degli esercizi aderenti occorre contattare l’associazione”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: