Focus sull’alluvione nella nuova puntata di Assemblea On ER: stasera su Telelibertà

Torna in onda Assemblea On ER, la trasmissione radio televisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa. Il rendiconto annuale dell’Assemblea, la nuova programmazione dei servizi di emergenza e urgenza e altri atti presentati dai consiglieri sempre in tema di sanità. Avremo poi un approfondimento sull’aeroporto Marconi di Bologna e i problemi legati all’impatto acustico dei voli e si torna a parlare di alluvione. Sono i temi al centro di Assemblea On ER, la trasmissione radio televisiva che racconta i fatti dell’Assemblea legislativa.

A poco più di un mese dall’alluvione che ha colpito la regione, e in particolare la Romagna, con numerosi question time e atti, i consiglieri tornano a confrontarsi in Aula sui danni e l’emergenza da affrontare. le richieste di una commissione d’inchiesta sull’alluvione e una commissione di studio e ricerca sull’emergenza idrica presentate rispettivamente da Lega e Fratelli d’Italia sono state respinte. Secondo le dichiarazioni della maggioranza, questo è il momento di rispondere all’emergenza e ai bisogni dei cittadini e non è tempo di commissioni di inchiesta.

Per quanto riguarda il rendiconto dell’Assemblea, i conti sono in ordine e ci sono risparmi sui costi di gestione dell’ente. Nell’ultima seduta di consiglio l’aula ha approvato il rendiconto dell’Assemblea legislativa relativo al 2022. Tra i punti qualificanti segnalati da Andrea Costa, consigliere questore dell’Ufficio di presidenza: un aumento dell’attività rivolta alle scuole, tanto da coinvolgere 44mila studenti, e la formazione del personale che ha coinvolto nell’arco dell’anno il 71% dei dipendenti.

Infine, l’impatto acustico dell’aeroporto bolognese è stato al centro di un incontro promosso dalla commissione Territorio e ambiente per ascoltare i rappresentanti dei comitati, dei comuni di Bologna e Calderara, fino ai vertici della società aeroportuale.