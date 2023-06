Nuovo Codice della strada: stretta su droga e alcol, casco per chi va in monopattino

Rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe e via la patente a chi viene sorpreso guidare mentre utilizza il cellullare “visto che il 15% degli incidenti è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai whatsapp” secondo il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. La riforma del Codice della strada, che porterà a un aumento delle sanzioni e dei casi di sospensione della patente, – dopo il via libera raggiunto nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri – sarà presentata in Parlamento.

Nel Disegno di legge è previsto un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, con l’introduzione del divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici. Per loro sarà obbligatorio installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Inoltre, la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e successivamente anche il divieto di conseguire il titolo di guida per tre anni. Per quanto riguarda i neopatentati, per i primi tre anni non potranno guidare mezzi di grossa cilindrata. Anche in questo caso inasprite le pene per chi viene sorpreso al volante dopo aver assunto alcol o droghe.

Nella riforma sono previste anche nuove norme sull’utilizzo dei monopattini: indipendentemente dall’età sarà obbligatoria l’assicurazione e l’utilizzo del casco per tutti. Sarà anche vietata la circolazione contromano e introdotte multe per la sosta selvaggia e per chi circola senza fari e indicatori di direzione. Infine, i monopattini non potranno circolare sulle strade extraurbane.