La voce dei monopattinisti: “Pregiudizio sui nostri mezzi, ma siamo responsabili”

Da una parte molti automobilisti li reputano ostacoli sulla carreggiata. Dall’altra il giudizio forse ancora più severo dei ciclisti, che li vedono spesso come un pericolo inutile sulle corsie condivise. Non è una vita facile quella dei monopattini elettrici, che nella quotidianità viabilistica si scontrano con le critiche e le proteste di chi se li vede sfrecciare a pochi metri di distanza. Sono mezzi nuovi, talvolta incompresi dagli utenti tradizionali della strada. Anche rischiosi, certo: gli incidenti non mancano. Ma nel popolo piacentino dei “monopattinisti”, in tanti ne sono convinti: “C’è un pregiudizio nei nostri confronti, diverse persone pensano che i monopattini siano pericolosi e creino disordine in città. Non è così, il problema riguarda chi non è in grado di utilizzarli, ma vale anche per qualsiasi altro mezzo di trasporto” ci dicono alcune persone sui dispositivi a due ruote. Le interviste nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

