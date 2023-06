San Nicolò, ripristinati i percorsi ciclabili: “Nuovo tracciato con pista più sicura”

E’ stata ripristinata la ciclabile in via Case Chiesa a San Nicolò che congiunge la via Emilia alla parrocchia e prosegue fino a via La Torre dove si raccorda con altri tratti. Spiega l’assessore ai lavori pubblici Gianmaria Pozzoli: “E’ stato disegnato dai tecnici un nuovo tracciato che consente di rispettare le prescrizioni del codice della strada, assicurando che l’utenza debole fosse separata dalla sede stradale grazie al parcheggio ridefinito nei pressi dell’entrata del cortile dell’oratorio”. In precedenza la pista, ormai sbiadita, si snodava tra il parcheggio e la strada affrontando pure da una curva cieca.

L’ARTICOLO DI ANGELA ZEPPI SU LIBERTA’