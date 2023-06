Borgonovo, c’è l’offerta per l’acquisto dell’ex cinema asilo e l’ex chiesa di San Pietro

L’amministrazione comunale di Borgonovo ha formulato un’offerta alla parrocchia per acquistare l’ex cinema asilo di via Cavalieri e l’ex chiesa di San Pietro, lungo via NIno Bixio. L’ente pubblico vorrebbe acquistare i due immobili, comunicanti, per farne un polo culturale. L’ex cinema ritornerebbe alla funzione che ha avuto fino agli anni Sessanta, quella cioè di un cinema teatro in cui ospitare rappresentazioni pubbliche. Anche la chiesa sconsacrata potrebbe diventare un luogo di aggregazione socio culturale. Il costo maggiore per le casse pubbliche non sarebbe legato all’acquisto dell’ex cinema e dell’ex chiesa, quanto più alla loro successiva ristrutturazione per cui, secondo stime molto approssimative, potrebbero volerci diverse centinaia di milioni di euro. Il tutto al fine di recuperare i due immobili per farne un unico polo ricreativo culturale a servizio dei borgonovesi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’